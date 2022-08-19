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Ру Тат
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Спорт
19 августа 2022  15:43
Артур Халилуллов

Рустам Минниханов планирует посетить Кубок Президента Татарстана по гольфу

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20-21 августа в гольф-клубе «Свияжские холмы» пройдет XII турнир на Кубок Президента Республики Татарстан. Это ежегодный благотворительный турнир, который традиционно приезжает поддержать Президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики планирует посетить и нынешний турнир. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Соревнования пройдут в два дня. В первый день состоится индивидуальный турнир, во второй — командный этап (по 4 человека) в формате скрембл с учетом командного гандикапа.

 По итогам каждого соревновательного дня проводится розыгрыш трех призовых мест и вручение памятных призов за победу в специальных номинациях.

Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан проводится при поддержке «Дома Роналда Макдоналда» в Казани. В 2021 году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать 3, 22 млн рублей.

#Рустам Минниханов #спорт #гольф #кубок президента рт
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