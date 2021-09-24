Рустам Минниханов: «Перепись населения, сколько будет татар — все эти вопросы волнуют»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании «Национального Собрания» («Милләт Җыены»). Руководитель республики обратился ко всем татарам России, призвав их поучаствовать в переписи населения.

Президент РТ напомнил, что руководители татарских общин в регионах проделали большую работу по продвижению национального языка и культуры

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Что бы ни случилось, мы соберемся, обсудим, как двигаться дальше»

«Перепись населения, сколько будет татар — все эти вопросы волнуют. У республики есть ресурсы, чтобы организовать эту работу. Только треть татар проживает в Татарстане. Без вашей помощи эту работу невозможно вести. Сегодня опираемся на вас. Будем опираться и дальше», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что руководители татарских общин в регионах проделали большую работу по продвижению национального языка и культуры. «Конечно, беспокоит языковой вопрос, обучение в школах. Необходимо вести систематическую работу. Мы выезжаем в регионы за рубеж, постоянно встречаемся с соплеменниками, ведем такую работу. В этом году ожидается перепись, надо работать сообща», - сказал он.

Руководитель республики выразил благодарность представителям татарских диаспор, приехавших в Казань для участия в «Милләт җыены» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В своем выступлении руководитель республики выразил благодарность представителям татарских диаспор, приехавших в Казань для участия в «Милләт җыены».

«Что бы ни случилось, мы соберемся, посоветуемся, обсудим, как двигаться дальше», — сказал он.

«Есть мнение, что численность татар можно не только сохранить, но и увеличить»

В театре имени Галиасгара Камала сегодня открылось пленарное заседание «Милләт Җыены». На мероприятие приглашены 500 представителей татарской нации из 64 регионов России и 12 стран. В его работе принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Герой России Дамир Юсупов, олимпийская чемпионка Алина Загитова и многие другие известные татары.

В своем вступительном слове председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал о проектах, созданных в рамках стратегии по сохранению и развитию татарского языка и культуры.

«В прошлом году мы впервые провели Национальное Собрание. Приняли стратегию. В соответствии с этой стратегией мы работаем год. В соответствии с этими программами начали выдавать гранты, закупать костюмы для национальных ансамблей. И самое главное — руководителям наших организаций, татарам помогают и из других областей», — сказал Шайхразиев.

Василь Шайхразиев напомнил, что численность татар после переписи 2010 года составила 5,3 млн человек Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что численность татар после переписи 2010 года составила 5,3 млн человек. «Есть мнение, что численность татар можно не только сохранить, но и увеличить», - отметил он.

Председатель Национального совета напомнил, что в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне прошли мероприятия по увековечению памяти павших героических земляков. «К 100-летию Гази Загитова в Мишкинском районе открыт большой памятник. Сегодня в Башкортостане проживает более 1 млн татар. В Татарстане и Башкортостане проживает более 3 млн татар», - рассказал Шайхразиев.

«Без спонсоров не обходится ни одна национально-культурная работа»

На пленарном заседании выступил и представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, который выразил огромную благодарность соотечественникам, которые внесли свой вклад в прославление имени татарского героя Гази Загитова, который одним из первых водрузил Знамя Победы на крышу Рейхстага.

В своем выступлении Альфред Давлетшин также обратил внимание на проблемы национального образования в регионах России.

«Если будут учебные заведения, где татарских детей будут обучать религии, истории, татарскому языку, традициям и укреплять их самосознание, то наш народ ждет светлое будущее», – поделился мнением он.

В свою очередь председатель Союза писателей РТ, член Национального совета Всемирного конгресса татар Ркаил Зайдуллин отметил, что для эффективной национально-культурной работы необходима поддержка спонсоров.

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин отметил, что для эффективной национально-культурной работы необходима поддержка спонсоров Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«У нас нет предпринимателей на уровне Хусаиновых, Рамиевых, которые жили в начале 20-го века. В условиях капитализма, особенно за пределами Татарстана, без спонсоров не обходится ни одна национально-культурная работа», – сказал Зайдуллин.

В качестве примера он привел предпринимателя Альберта Биктеева из села Татарская Каргала Оренбургской области. Здесь расположен оборудованный современной техникой комплекс «Нур», в стенах которого дети осваивают наряду с татарским и английский язык. Проводятся занятия по рукоделию, кулинарному мастерству. Здесь же дают уроки ислама.

«Этот комплекс, по сути, построен на средства одного человека – предпринимателя Альберта Биктеева», – отметил председатель Союза писателей РТ.

По итогам пленарного заседания состоялась церемония вручения государственных наград. Среди награждаемых – представители образовательной сферы, работники культуры, члены татарских общественных объединений. В частности, орденом «Дуслык» был награжден заместитель председателя правления республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Гриф Хайруллин. А медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» удостоена главный редактор редакции «Татарлар» телеканала «ТНВ-Планета» Ляйсан Садретдинова.