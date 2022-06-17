Рустам Минниханов передал в подарок для будущих победителей Сабантуя четыре iPhone

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в церемонии сбора подарков для предстоящего Сабантуя, которая стартовала сегодня в Казани. Он передал четыре телефона iPhone.

Мероприятие проходит в эти часы на четырех улицах Казани: Баумана, Марджани, Петербургской и Пушкина.

Одной из точек сбора подарков стал Казанский Кремль. Сначала от имени руководителя республики смартфоны передал управляющий делами Президента РТ Муслих Ситдиков, а затем призы в украшенную повозку положили и муфтий РТ Камиль Самигуллин, работники местных музеев и ресторанов, расположенных на территории музея-заповедника.

Красочная процессия пройдет по улице Баумана и завершит свой путь у театра имени Камала.

Фото: © Арсений Каримов/ ИА «Татар-информ»

Все собранные подарки будут вручаться на сабантуях в Мирном, Дербышках и на озере Лебяжье.