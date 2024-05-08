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Рустам Минниханов передал медаль Героя России жене погибшего участника СВО из Татарстана
На торжественном концерте в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, посвященном предстоящему Дню Победы, Раис Татарстана Рустам Минниханов передал медаль Героя России жене погибшего участника специальной военной операции из Татарстана Владимира Козина.
«Сержант Козин 13 октября 2023 года, прикрывая отход боевых товарищей, героически погиб при освобождении населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики», — произнес в этот момент диктор.
Затем Минниханов вручил ряд наград ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
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