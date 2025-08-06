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Общество 6 августа 2025 13:41

Рустам Минниханов передал ключи от автобусов школам 20 районов Татарстана

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Рустам Минниханов передал ключи от автобусов школам 20 районов Татарстана
Фото: Пресс-служба Раиса РТ

В Кукморе состоялась церемония передачи 57 школьных автобусов 20 районам Татарстана. В ней принял участие Раис республики Рустам Минниханов.

«Школьные автобусы – это уже незаменимый атрибут нашей жизни. Ежедневно на них в Татарстане перевозят около 28 тыс. детей. Всего в этом году мы передадим 140 автобусов, сегодня – 57 из них. Федеральные и республиканские программы позволяют нам решать задачу доставки детей в школы», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что вся техника должна соответствовать требованиям безопасности, а управлять автобусами должны специально подготовленные водители.

Церемония состоялась на Комсомольской площади в Кукморе, откуда автобусы разъехались по районам республики.

«Хочется сказать большое спасибо руководству республики за новые школьные автобусы. Для детей это очень важная поддержка, которую они чувствуют во время обучения», – подчеркнула начальник управления образования Агрызского района РТ Василя Сафиуллина.

Напомним, что в Татарстане с 2020 по 2024 год закуплено 567 школьных автобусов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей. Всего в республике автопарк школьных автобусов насчитывает 822 машины, которые осуществляют поездки по 955 маршрутам.

#Рустам Минниханов #кукморский район РТ #школьные автобусы
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