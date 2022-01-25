Рустам Минниханов передал «Главтатдортрансу» 26 новых автомобилей

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов приняли участие в церемонии передачи 26 автомобилей дорожного контроля специалистам ГКУ «Главтатдортранс». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие состоялось в Казани на площадке перед культурным центром «Сайдаш». Оно представляло собой часть итогового заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В своей речи Рустам Минниханов обратил внимание на то, что за последние годы в Татарстане очень многое делается в части развития дорожной инфраструктуры. Речь идет как о федеральных, так и о региональных дорогах, уточнил он.

«И чтобы эти инвестиции были правильные и качественные, нужна дорожная служба, необходимые приборы, ответственные специалисты, которые контролируют и следят за дорогами. Новые автомобили позволят повысить вашу мобильность и эффективность работы», — подчеркнул Президент РТ.

После этого Рустам Минниханов передал директору ГКУ «Главтатдортранс» Эдуарду Данилову сертификат на 26 специализированных автомобилей. «Мы гордимся нашими дорогами. Но нам еще многое предстоит сделать. Тем не менее у нас очень хорошая профессиональная команда», — отметил он.

ГКУ «Главтатдортранс» двадцать лет является главным заказчиком по работам на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог и дорожных сооружений в Татарстане.