Рустам Минниханов: «Пасха – это время особого торжества и духовной радости»

Воскресение Христово символизирует собой чудесно возвещенное Спасителем начало новой жизни, обращенной в вечность и свободной от гнетущей тяжести грехов. Пасха вселяет в людей веру, надежду, бесстрашие перед силами зла, освещает путь к высотам духовного совершенства. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении, адресованном христианам республики, по случаю главного православного праздника.

«В наше непростое время особенно важно беречь и приумножать непреходящие ценности, накопленные на общей земле представителями всех национальностей и вероисповеданий – взаимопонимание, уважение, доброе отношение к культуре, религии, языку разных народов. Наш великий писатель Николай Васильевич Гоголь проницательно улавливал человеколюбивую суть празднования Воскресения Христова “в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу”», – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что Пасха – это Божественный призыв к миру, духовному пробуждению, милосердию, покаянию и прощению.

«В Татарстане, где издавна крепки добрососедские отношения между православием, исламом, другими традиционными религиями, празднование Воскресения Христова неизменно происходит в атмосфере благожелательности и сопричастности. Уверен, что православные верующие в полной мере поделятся своим душевным теплом и пасхальными подарками с родными, близкими, соседями и теми, кто сегодня особо нуждается в поддержке – беженцами и вынужденными переселенцами.

Пусть же светлая Пасха в еще большей мере укрепит верующих в спасительном стремлении к высшей истине, подлинной свободе и нравственному совершенству! Желаю вам счастья, жизненного оптимизма, здоровья и благополучия!» – отметил Президент Татарстана.