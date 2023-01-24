Рустам Минниханов сформулировал ряд поручений для строительной отрасли Татарстана

В Татарстане за 2022 год ввели в эксплуатацию почти 3,1 млн кв. метров жилья, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя республики.

«Хочу поблагодарить строителей за слаженную работу и за эти достойные результаты. Это говорит о том, что проводимые преобразования и федеральные меры поддержки, реализованные Правительством Российской Федерации, приносят результаты», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике в 2023 году полном объеме будет продолжена реализация программ, направленных на повышение качества жизни граждан, причем на это направят 68,8 млрд рублей.

Для достижения лучших результатов Президент Татарстана дал ряд поручений министерствам и ведомствам, связанным со строительной отраслью.

В частности, он поручил при подготовке технических заданий на строительство социальных и культурных объектов Татарстана учитывать реальную потребность в них.

«Зачастую при определении мощности школ и садиков высчитывается гораздо большее количество детей, чем имеется фактически. Необходимо ужесточить утверждение техзаданий, не допуская ненужного строительства дорогих объектов», — отметил Минниханов.

Он также рекомендовал обратить внимание на уже готовые объекты, построенные или отремонтированные.

«Отремонтированы за счет бюджетных средств и стоят закрытыми по причине отсутствия персонала. Это недопустимо. Муниципалитетам при планировании необходимо учитывать вопросы кадрового обеспечения», —констатировал Президент РТ.

Минниханов также заметил, что аналогичная ситуация складывается и с капитальным ремонтом школ и детских садов. Это происходит из-за отсутствия системного подхода и планирования при разработке проектной документации.

«Поручаю министерствам, главам районов и городов определить стратегию развития на кратко- и среднесрочную перспективу и организовать подготовку соответствующих проектных решений», — добавил Минниханов.

Еще одной проблемой, имеющейся в республике, Президент назвал ускоренную и некачественную подготовку проектов строительства и ремонта, а также их стоимость в пересчете на квадратный метр.

«Рассматривается также вопрос по содержанию объектов, которые эксплуатируются не по требованиям. Особенно это касается систем вентиляции. Каждый раз ради экономии выключают вентиляцию, тем самым здание приходит в негодность, и в целом это приводит к тому, что необходим ускоренный капитальный ремонт этих зданий», — пояснил Рустам Минниханов.

Руководитель республики также потребовал обратить особое внимание на качество выполняемых работ. Так, имеют место случаи, когда в только что построенном объекте начинает протекать крыша, что, конечно же, недопустимо.

Отдельное внимание Президент обратил на планирование территорий городов Татарстана. «В настоящее время по комплексному развитию территории у нас работает только Казань. Другие города пока инициативу не показали. Главам районов следует обеспечить сбалансированное развитие городов путем синхронизации мероприятий по созданию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства», — объяснил он.

Институту пространственного планирования поручено разработать мастер-план Казанской агломерации для дальнейшего развития территории, а также план Набережных Челнов.

Следующим пунктом задач Президент озвучил поддержку республиканских производителей стройматериалов и использование их продукции в строительстве.

Кроме того, Минниханов призвал усилить работу по безопасности в отопительный сезон, так как в республике уже произошло несколько несчастных случаев, связанных с газом.

«Программа капитального ремонта многоквартирных домов — одна из крупных и социально значимых в сфере ЖКХ. Много делается, но от жителей поступают жалобы на нарушение сроков проведения капремонта и ненадлежащее качество работ», — подчеркнул Президент.

Он поручил главам районов, Министерству строительства, Жилищной инспекции и Фонду ЖКХ ужесточить контроль за ходом выполнения капитального ремонта домов и его своевременным завершением.

В завершение Рустам Минниханов затронул тему твердых коммунальных отходов. По его словам, уже пятый год в России реализуется реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, но за это время в республике региональными операторами пока не создано ни одного объекта.

Кроме того, руководитель республики напомнил, что с 1 декабря 2022 года началось создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации, и поручил продолжить работу в этом направлении.

«В целом, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить наш строительный комплекс за ту работу, которая проводится. Огромный объем работы, огромное количество объектов — это огромный труд. Работа у нас такая, строительный комплекс всё время должен быть в напряжении. Мы еженедельно обсуждаем все вопросы текущие, но есть системные вопросы, которые я обозначил. В целом я считаю, что у нас один из лучших строительных комплексов страны», — заключил Президент Татарстана.