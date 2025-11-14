Минниханов ознакомился с работой китайской высокотехнологичной компании Shenzhen Genew

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Китай Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил компанию Shenzhen Genew. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Shenzhen Genew – национальное высокотехнологичное предприятие Китая, основанное в 2005 году. Компания специализируется на разработке базового коммуникационного оборудования и комплексных цифровых решений для двух ключевых сегментов: публичных сетей операторов связи и корпоративных (ведомственных) сетей.

Лидеру республики рассказали о структуре компании. Отмечается, что руководители организации придерживаются стратегии «двойной циркуляции» – активно развивают как внутренний, так и международный рынки. Компания является пионером в области спутниковой связи, ведя разработки в таких сегментах, как космос (спутники), земля (наземные станции) и терминалы.

В завершение посещения состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «ТА-ИТ» и поставщиком комплексных решений спутниковой связи Genew.

Согласно установленным договоренностям, «ТА-ИТ» организует локальное производство продукции китайского партнера на базе своих производственных мощностей и поможет международной компании с выходом на российский рынок. Такое производство будет способствовать международному сотрудничеству, развитию телекоммуникационной отрасли и закрытию потребностей рынка сетевого оборудования.