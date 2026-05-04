Рустам Минниханов ознакомился с новыми технологиями на автомобильной выставке «Auto China 2026»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил международную автомобильную выставку «Auto China 2026», которая проходит в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Автосалон считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых событий мирового уровня. В этом году он открылся 24 апреля сразу на двух площадках – China International Exhibition Center (Shunyi Hall) и Capital International Exhibition Center of China.

Главная тема выставки – Future of Intelligence, что можно перевести как «Будущее интеллекта». Экспозиция сосредоточена на цифровизации, интеллектуальных системах и новых технологиях в автомобилестроении.

Татарстан продолжает активно сотрудничать с промышленными предприятиями Китая, в том числе в автомобильной отрасли. В числе ключевых направлений взаимодействия – развитие электромобилей, транспорта на водородном топливе, систем автономного вождения и решений с использованием искусственного интеллекта.