Рустам Минниханов ознакомился с достижениями АПК на выставке «Казань Агро»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил специализированную сельскохозяйственную выставку достижений агропромышленного комплекса «Казань Агро 2025». Она организована на площадке «Казань Экспо».

В этом году в работе выставки принимают участие более 300 компаний. Они демонстрируют достижения в сферах растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также специализированную технику.

Руководитель республики начал обход со стендов аграрных вузов республики. Их представители рассказали о проектах, запущенных образовательными учреждениями. Так, Казанская государственная академия ветеринарной медицины представила проект по генетическому отбору крупного рогатого скота. Исследования необходимы для получения качественной и безопасной животноводческой продукции.

У стенда Республиканского информационно-вычислительного центра Минниханову презентовали шлем виртуальной реальности, с его помощью студенты зимой работают с техникой. Еще один проект связан с искусственным интеллектом, он помогает соблюдать регламент питания коров.

Второе решение РИВЦ по искусственному интеллекту – выявление хромоты у животных благодаря «компьютерному зрению». Разработка позволяет обнаружить это заболевание на ранней стадии и вылечить животное.

Заинтересовали Раиса РТ и достижения Татарского НИИ сельского хозяйства. Так, ему сообщили, что четыре сорта яровой пшеницы и один сорт ячменя института включены в госсортоиспытания по Казахстану. Более того, в этом году НИИ начинает селекцию сои и рапса.

Минниханов также остановился у стенда Россельхозцентра, представители которого проинформировали о состоянии озимых культур. В частности, 85% посевов находятся в хорошем состоянии, 15% – в плохом, в том числе 7% не дали всходов. Однако Раиса РТ заверили, что имеется достаточный запас семян яровых культур на случай пересева.

Затем Минниханов ознакомился с разработками химических компаний, после чего перешел на площадку малых форм хозяйствования, где предложена продукция сельхозкооперативов.

Участие в выставке принимают более 40 животноводческих компаний Татарстана, других регионов России и Беларуси. Руководителю республики показали оборудование и рассказали о технологических решениях. Например, белорусская компания продемонстрировала боксы для телят.

Отдельный зал на площадке «Казань Экспо» выделили для сельскохозяйственной техники – тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей, посевных комплексов и др. Здесь можно увидеть тракторы китайского и белорусского производства.

Кроме того, выставлен выпущенный в «Химграде» беспилотник для обработки полей.

«Казань Агро» – ежегодная выставка достижений агропромышленного комплекса. Она собирает профессионалов отрасли со всего Поволжья. Выставка дает возможность найти новых партнеров и заключить выгодные контракты, обменяться передовым опытом.

Видео: пресс-служба Раиса РТ