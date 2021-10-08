Рустам Минниханов ответил на жалобы татарстанцев о качестве воздуха

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного Послания Госсовету РТ поднял насущную для жителей республики тему экологии. В частности, он заявил о необходимости исключить факты нанесения вреда атмосферному воздуху и водным объектам.

«В последнее время от граждан поступают нарекания, жалобы на качество воздуха рядом с полигоном отходов Восточный в городе Казани, а также в Пестречинском и Лаишевском районах — в связи с выбросами отходов птицефабрик. Безусловно, такие ситуации недопустимы. Нами уже начата работа по ликвидации свалки вблизи поселка Самосырово», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил главам всех предприятий о необходимости внедрения передовых технологий переработки отходов, чтобы исключить возможно наносимый вред природе и людям. «Прошу правоохранительные и надзорные органы взять данный вопрос на контроль», — обратился он к соответствующим ведомствам.

Президент Татарстана добавил, что в республике проводится большая работа в рамках национального проекта «Экология» и республиканских программ. «Сегодня стоят серьезные задачи по дальнейшему строительству очистных сооружений в рамках федерального проекта „Оздоровление Волги“, а также ликвидации иловых полей», — отметил он.

Особенно Минниханов выделил жителей республики, неравнодушных к вопросам экологии. Их он назвал героями в деле охраны окружающей среды. Так, благодаря усилиям семьи Рафиковых из Азнакаевского района с 2009 года высажено уже более 200 га лесных насаждений вокруг своей деревни Ирекле. Петр Игнатьев из Альметьевского района своими руками создает парк отдыха в родной деревне, проводит работы по озеленению территории, берегоукреплению и запуску рыб в реку.

Президент обозначил и ряд задач. В связи с планируемым введением международного углеродного налога в 2026 году Минниханов поручил Правительству совместно с вузами, Академией наук и предприятиями разработать комплекс мер по снижению углеродного следа, а также по развитию циркулярной экономики, предполагающей увеличение вторичной переработки ресурсов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно майским указам Президента РФ Владимира Путина.