Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 29 августа 2025 11:02

Рустам Минниханов открыл Центр фехтования в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на улице Короленко в Казани открылся Центр фехтования. Раис РТ Рустам Минниханов во время торжественной церемонии открытия раскрыл секрет, что часть средств на строительство выделил бизнесмен Алишер Усманов.

«Сегодня, накануне главного праздника, Дня Республики, нашей столицы, мы сдаем в эксплуатацию новый Центр фехтования.
Это современнейший комплекс, который будет обеспечивать всем необходимым тренировочным процессом и организацией соревнований у нас, в нашей столице. Я, конечно же, должен открыть секрет: Алишер Бурханович (Усманов – прим. «Т-и») нас подтолкнул, чтобы этот комплекс был полноценным и большим. И те традиции нашей республики, они должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» – сказал Раис Татарстана.

Новый объект построен отдельным решением Раиса Республики Татарстан совместно с Федерацией фехтования России.

#Рустам Минниханов
