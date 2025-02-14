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Экономика 14 февраля 2025 14:51

Рустам Минниханов отметил огромный вклад челнинцев в развитие Татарстана

Рустам Минниханов отметил огромный вклад челнинцев в развитие Татарстана
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии в Набережных Челнах отметил значительный вклад жителей города в развитие республики. Он подчеркнул, что предприятия Автограда, включая КАМАЗ, внесли огромный вклад в экономику. Так, объем отгруженной продукции составил 784 млрд рублей, средняя зарплата – 85 тыс. рублей.

Минниханов также отметил создание условий для малого и среднего бизнеса, успешную реализацию проектов, таких как индустриальный парк КИП «Мастер» и территория опережающего развития с более чем 50 резидентами.

В Татарстане завершено строительство обходной дороги вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов, включая мост через реку Каму на трассе М-7. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что этот проект был давней мечтой, которая теперь реализована.

Кроме того, продолжается реконструкция трассы М-7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Работы включают расширение дороги до четырех полос и устранение одноуровневых пересечений, что повысит безопасность и пропускную способность трассы.

«Мы мечтали об этом проекте, и вот он реализован», – отметил Раис Татарстана.

Обсуждая дефицит трудовых ресурсов, Минниханов указал на меры по привлечению мигрантов, подчеркнув важность соблюдения ими законов, знания языка и получения достойной зарплаты. В городе работают более 24 тыс. иностранных граждан, 77% из которых указали трудовую цель пребывания.

Завершая выступление, он отметил важность агропромышленного комплекса Татарстана, занимающего лидирующие позиции по производству молока, картофеля, мяса и зерна. В Тукаевском районе и Набережных Челнах реализуются крупные проекты в сфере переработки пищевых продуктов.

Минниханов подчеркнул, что город продолжает развиваться благодаря общим усилиям крупных предприятий и всех жителей. «В целом, Челны – вы большие молодцы! Мы гордимся вашими успехами. Конечно, благодаря КАМАЗу нас все знают во всем мире. Поэтому хотелось бы, чтобы Челны и КАМАЗ звучали позитивно, как всегда», – резюмировал руководитель республики.

#Рустам Минниханов #Набережные Челны
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