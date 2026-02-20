Рустам Минниханов отметил героизм татарстанских военнослужащих в ЛНР

На этой неделе по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Премьер-министр республики Алексей Песошин и первый заместитель Премьер-министра Рустам Нигматуллин посетили Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил Минниханов в своем канале в MAX.

Во время поездки они проверили, как идут восстановительные работы в подшефных городах Лисичанск и Рубежное.

Главным событием визита стало торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На празднике отдельные защитники получили государственные награды Республики Татарстан за особые достижения.

Рустам Минниханов поблагодарил всех татарстанских военнослужащих за проявленное мужество и твердую волю в защите интересов Родины.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov