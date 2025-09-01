Рустам Минниханов отметил активное развитие Нижнекамского района

В рамках рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом района. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По итогам первого полугодия 2025 года местные предприятия отгрузили промышленной продукции на сумму свыше 427 млрд рублей, что выводит Нижнекамский район на третье место в республике по этому показателю.

В 2024 году район занял 18-е место по производственно-экономическим показателям в агропромышленном комплексе республики. Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях составляет 10,9 тыс. голов, из которых 5 тыс. – коровы.

В рамках уборочной кампании обмолочено 83% посевных площадей. Урожайность зерновых составила 40 центнеров с гектара, собрано 64 тыс. тонн зерна.

Рустам Минниханов отметил активное развитие района и выразил благодарность нижнекамцам и предприятиям за гуманитарную помощь и отправку необходимых грузов в зону СВО, подчеркнув важность поддержки военнослужащих и их семей.

Лидер Татарстана добавил, что республиканские программы будут продолжены, а также напомнил о новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры.