Рустам Минниханов открыл в Новом Кырлае обновленный музей Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл обновленный музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района.

Экскурсию по литературно-художественной экспозиции для него, а также для губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк провела директор музейного комплекса Алина Мухаметшина.

После осмотра экспозиции Минниханов напомнил, что, работая в Арском районе, участвовал в подготовке юбилейных мероприятий к 100-летию Тукая (в 1986 году).

«Музей изменился, похорошел», – отметил он.

Напомним, старт масштабной реконструкции был дан в 2021 году после встречи Минниханова также в Новом Кырлае с представителями татарской творческой интеллигенции. Тогда он поднял вопрос о состоянии музейного комплекса – чтобы 140-летие поэта музей встретил в достойном виде. Позже министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила, что обновленное пространство должно «дарить не только исторические факты, но и положительные эмоции».

Сейчас в музее проходит встреча Раиса РТ с представителями творческой интеллигенции.

Сегодняшние мероприятия в Новом Кырлае организованы в рамках празднования 140-летия Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться завтра, 26 апреля.