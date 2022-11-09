«Решение с глубоким смыслом»: Минниханов открыл обновленный участок М7 в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана после реконструкции открыли рабочее движение по участку протяженностью 17,3 километра трассы М7 «Волга», который расширили с двух до четырех полос. На торжественной церемонии Президент республики Рустам Минниханов отметил, что теперь этот отрезок дороги отвечает самым современным требованиям.

«Этот участок трассы был очень загружен. Но теперь почти 18 километров реконструировано. Мы рады, что в республике достаточно дорожно-строительных ресурсов, чтобы решать такие задачи», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что такого объема дорожных работ, который выполняется в последние годы в Татарстане, раньше не было. Руководитель республики упомянул, что идет реконструкция М7, строятся трассы М12 и Шали – Бавлы. «Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину, Правительству, Росавтодору, который проводит системную работу по строительству и реконструкции дорог по всей стране», – заявил он.

Из Москвы по телемосту участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя Росавтодора Андрей Самарьянов. По его словам, решение о реконструкции было принято в 2019 году, когда «интенсивность движения превышала все допустимые значения, росло количество ДТП».

«И сегодня это решение наполнено еще более глубоким смыслом, поскольку М7 в границах Татарстана войдет в развивающийся коридор Запад – Восток: от Санкт-Петербурга до Владивостока. И поэтому мы запланировали дальнейшее расширение автодороги», – сообщил он.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов добавил, что введенный в эксплуатацию участок очень значим для республики. Он соединяет Чувашию, Татарстан, Башкортостан и Удмуртию.

«Впервые наше управление вводит в Татарстане после реконструкции участок такой протяженности. Здесь очень высокая интенсивность движения. Нагрузка на дорогу была колоссальная, и она уже не справлялась. Теперь передвижение будет безопасным и комфортным», – заметил он.

Мингазов уточнил, что после реконструкции пропускная способность увеличилась в два раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки. «Реконструкцию провели за три года в плановом режиме», – продолжил он.

Чтобы обеспечить необходимую прочность проезжей части, дорожники уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Для предотвращения размывов под дорогой проложили 30 труб, а на самой проезжей части обустроили кюветы, прикромочные лотки и водосбросы.

Для распределения транспортных потоков на объекте возвели шесть новых путепроводов – на 736 км, 750+241 км и 750+352 км. Кроме того, рабочие построили 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота.

Для безопасности движения устроено около 30 км линий электроосвещения, 37,5 км дорожных ограждений, установлено почти 400 дорожных знаков. Для жителей близлежащих населенных пунктов установили 13 остановочных комплексов с автопавильонами, организовали пешеходные дорожки. А возле поселка железнодорожного разъезда Ходяшево поставили шумозащитные экраны.

Реконструкция участка автодороги М7 от 735 по 753 км, который проходит от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе, началась в 2019 году.

Напомним, что ранее Президент Татарстана показал фото с открытия обновленного участка трассы.