Рустам Минниханов открыл молодежный центр «Импульс» в Высокой Горе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Высокой Горе состоялось открытие молодежного центра «Импульс», в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В двухэтажном здании оборудованы универсальные залы, мультимедийный центр, гончарная и столярная мастерские, клуб молодых семей и студия стилиста.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поздравил жителей района с появлением нового объекта, отметив, что в Татарстане большое внимание уделяется работе с молодежью и созданию условий для ее творческого развития. Он напомнил, что с 2019 года в республике отремонтировали 31 молодежный центр.

Раис также поблагодарил строителей за оперативную работу и приведение здания в порядок в короткие сроки.