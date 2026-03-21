Рустам Минниханов дал старт международному турниру по настольному теннису в Богатых Сабах

В Богатых Сабах, на территории спортивной школы «Саба-Арена», прошла торжественная церемония открытия международного турнира по настольному теннису, который продлится до 22 марта.

В торжественной церемонии открытия первым слово взял Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил большое представительство на турнире.

«Уважаемые участники сегодняшних соревнований, я искренне приветствую наших гостей. В этом году в турнире представлено шесть стран, 14 регионов России, 40 районов и городов Татарстана. Всего в состязаниях принимают участие 262 сильнейших спортсмена. Очень серьезный турнир. Отдельные слова благодарности вам, Игорь Евгеньевич (Левитин – прим. «Т-и»). Мы системно развиваем спортивную инфраструктуру, было построено много объектов. Желаем всем участникам хорошего спорта, достойной и честной борьбы», – сказал Раис республики.