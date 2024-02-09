Рустам Минниханов открыл Год научно-технологического развития в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил открытым Год научно-технологического развития в республике. Регион показывает всем, что для нас это – приоритет, заявил руководитель республики на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.

«Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями. Республика представлена во всех мероприятиях национального проекта "Наука и университеты"», – сказал Минниханов.

Раис РТ напомнил, что пять татарстанских вузов вошли в «элиту отечественного высшего образования», став участниками программы «Приоритет 2030». Два из них получили специальный грант. «Надеюсь, в будущем их число увеличится», – подчеркнул он.

Кроме того, работают шесть передовых инженерных школ, которые ведут подготовку высококвалифицированных специалистов и разрабатывают технологические решения для базовых отраслей экономики.

По словам Минниханова, продолжается работа по улучшению условий проживания, учебы и труда студентов и научно-педагогических работников.

«В Нижнекамске ведется реконструкция и технологическое перевооружение еще одного университетского кампуса. В планах с "СИБУРом" – создание в Татарстане корпоративного научно-технического центра нового поколения. Он объединит ресурсы всех исследовательских подразделений компании. В ближайшее время будет закладка этого центра», – отметил он.

За последние два года в республике введены в эксплуатацию новые студенческие общежития более чем на 2 тыс. мест, добавил руководитель республики.

«Убежден, что нашей молодежи под силу в будущем повторить успех двух научных коллективов из Татарстана, которые стали лауреатами премии Правительства России в области науки и техники», – заметил он.

Минниханов заявил, что в Татарстане продолжается переформатирование международных образовательных и научно-технических связей. По его мнению, стратегический разворот в направлении дружественных стран, с Запада на Восток, неизбежен.

«Сегодня в зале – руководители и сотрудники Генеральных консульств в нашей стране. Мы вместе успешно нейтрализуем все попытки деструктивных сил изолировать Россию и ее регионы в глобальных научно-образовательных процессах», – сообщил он.

Президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу по достижению технологического суверенитета России. «Для ее решения необходимо мобилизовать усилия органов государственной власти, местного самоуправления, академического, вузовского и делового сообщества», – заключил Раис РТ.

На торжественном мероприятии Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручили государственные награды за достижения в области научно-технологического развития. Впервые прозвучал гимн ученых, его исполнил хор научного сообщества республики.