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Рустам Минниханов открыл Год научно-технологического развития в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил открытым Год научно-технологического развития в республике. Регион показывает всем, что для нас это – приоритет, заявил руководитель республики на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.
«Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями. Республика представлена во всех мероприятиях национального проекта "Наука и университеты"», – сказал Минниханов.
Раис РТ напомнил, что пять татарстанских вузов вошли в «элиту отечественного высшего образования», став участниками программы «Приоритет 2030». Два из них получили специальный грант. «Надеюсь, в будущем их число увеличится», – подчеркнул он.
Кроме того, работают шесть передовых инженерных школ, которые ведут подготовку высококвалифицированных специалистов и разрабатывают технологические решения для базовых отраслей экономики.
По словам Минниханова, продолжается работа по улучшению условий проживания, учебы и труда студентов и научно-педагогических работников.
«В Нижнекамске ведется реконструкция и технологическое перевооружение еще одного университетского кампуса. В планах с "СИБУРом" – создание в Татарстане корпоративного научно-технического центра нового поколения. Он объединит ресурсы всех исследовательских подразделений компании. В ближайшее время будет закладка этого центра», – отметил он.
За последние два года в республике введены в эксплуатацию новые студенческие общежития более чем на 2 тыс. мест, добавил руководитель республики.
«Убежден, что нашей молодежи под силу в будущем повторить успех двух научных коллективов из Татарстана, которые стали лауреатами премии Правительства России в области науки и техники», – заметил он.
Минниханов заявил, что в Татарстане продолжается переформатирование международных образовательных и научно-технических связей. По его мнению, стратегический разворот в направлении дружественных стран, с Запада на Восток, неизбежен.
«Сегодня в зале – руководители и сотрудники Генеральных консульств в нашей стране. Мы вместе успешно нейтрализуем все попытки деструктивных сил изолировать Россию и ее регионы в глобальных научно-образовательных процессах», – сообщил он.
Президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу по достижению технологического суверенитета России. «Для ее решения необходимо мобилизовать усилия органов государственной власти, местного самоуправления, академического, вузовского и делового сообщества», – заключил Раис РТ.
На торжественном мероприятии Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручили государственные награды за достижения в области научно-технологического развития. Впервые прозвучал гимн ученых, его исполнил хор научного сообщества республики.
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