Рустам Минниханов открыл четыре новые газозаправочные станции в Татарстане

Торжественное открытие двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и двух криоАЗС прошло сегодня в рамках республиканского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. В мероприятии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Новые АГНКС появились в Елабужском и Мензелинском районах Татарстана, а криоАЗС начали работать в Пестречинском и Лаишевском районах республики.

«Запуск разрешаю», — сказал Минниханов, выслушав доклады о готовности всех станций к запуску.

Общая производительность новых АГНКС составляет 11,9 млн кубометров компримированного газа в год, а производительность криоАЗС — 105,7 кубометров сжиженного газа. Общая сумма инвестиций в введенные станции составила 715,4 млн рублей.

Отметим, что общая проектная производительность созданной в республике сети АГНКС из 47 станций на сегодняшний день составляет около 410 млн кубометров в год. Кроме того, в республике работают 2 комплекса по сжижению природного газа суммарной мощностью 25 тыс. тонн в год, а также 5 криоАЗС.