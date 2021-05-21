Рустам Минниханов откроет ежегодную конференцию «Державинские чтения» в КФУ

24-26 мая в Казанском федеральном университете пройдет ежегодная конференция «Державинские чтения». Основная тема конференции: «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях».

Запланирована работа более чем 15 секций и круглых столов, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы современной правовой доктрины и правоприменительной практики, новаций законодательства, приоритетные направления развития правовой системы, основных институтов государства и гражданского общества и другие актуальные проблемы современности.

В мероприятии примут участие представители вузов со всей России.

Пленарное заседание откроет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Со вступительными словами также выступят ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук и ректор КФУ Ильшат Гафуров.

С доктринальным докладом выступит директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАН, доктор юридических наук, профессор Талия Хабриева на тему «Генерация ресурсов права в условиях современных общественных трансформаций».