В мечети «Ярдам» ожидают участие Рустама Минниханова в одном из ифтаров

В марте в казанской мечети «Ярдам» ожидается ряд уже ставших традицией больших ифтаров от высокопоставленных лиц.

Так, в мечети ожидают участие в ифтарах Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина, депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского и других лиц. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Ифтары в этом году будут проводиться в 45 мечетях Казани, еще в 15 мечетях будут раздаваться ланч-боксы для разговения.