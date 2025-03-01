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Общество 1 марта 2025 14:39

В мечети «Ярдам» ожидают участие Рустама Минниханова в одном из ифтаров

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В марте в казанской мечети «Ярдам» ожидается ряд уже ставших традицией больших ифтаров от высокопоставленных лиц.

Так, в мечети ожидают участие в ифтарах Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина, депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского и других лиц. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Ифтары в этом году будут проводиться в 45 мечетях Казани, еще в 15 мечетях будут раздаваться ланч-боксы для разговения.

#ифтар #Раис Республики Татарстан #рамадан #мечеть ярдэм #Рустам Минниханов
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