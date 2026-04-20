Рустам Минниханов осмотрел выставку «Иннопром. Центральная Азия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в осмотре выставки «Иннопром. Центральная Азия». Республика Татарстан представила на форуме собственный стенд, где размещены 18 компаний. Всего в мероприятии участвуют более 120 представителей деловых кругов республики, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе обхода выставки главам российской и узбекистанской делегаций показали проекты, которые реализуются в Узбекистане при участии сторон. Речь, в частности, шла о промышленных площадках в Чирчике и Джизаке.

Также в рамках форума состоялся запуск предприятия «Арнест Юнигрупп Навои» на промышленной площадке в Навои. В церемонии по видеосвязи приняли участие первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель проекта Нормат Турсунов.

Компания, специализирующаяся на производстве бытовой химии и косметики, реализовала проект при поддержке Республики Татарстан. Ожидается, что предприятие будет выпускать до 85 миллионов единиц продукции ежегодно.