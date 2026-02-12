Рустам Минниханов осмотрел сельхозвыставку «Казань Агро»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил специализированную сельскохозяйственную выставку «Казань Агро – 2026». Она открылась 11 февраля в «Казань Экспо».

«На выставке представлены новые технологии и оборудование регионов России и зарубежья. Впервые представлен новый раздел – "Агротуризм". Особое внимание уделено кадровому потенциалу – организовано участие школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов вузов. Для них подготовлена отдельная программа. За три дня работы выставки планируется участие порядка 3 тыс. учащихся из районов республики», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В этом году в работе выставки принимают участие более 300 компаний из 37 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Турции. Мероприятие объединило свыше 12 тыс. специалистов, представляющих предприятия, фермерские хозяйства, научные центры и органы управления агропромышленного комплекса регионов Поволжья.

Минниханов начал обход выставки со стендов вузов и научных организаций республики. Раису РТ рассказали о проекте по созданию агротехнологических классов в районах. Цель проекта – повышение интереса у молодежи к сельскохозяйственным профессиям.

У стенда Татарского НИИ сельского хозяйства руководителя республики ознакомили с результатами селекции сельскохозяйственных культур, а на площадке Ассоциации «Элитные смена Татарстана» – с концепцией по локализации производства семян.

Минниханов также остановился у стенда компании «Мелиорация», где оценил проекты по строительству и реконструкции оросительных систем.

Представитель республиканского филиала Росагрохимслужбы сообщил Раису РТ, что из обследованных за последние пять лет 43 районов Татарстана у 35 есть поля, попадающие под критерий «значительного снижения плодородия почв».

В блоке растениеводства Раис РТ пообщался с поставщиками средств защиты растений, а затем ознакомился с продукцией и услугами в блоке животноводства. Так, например, ему продемонстрировали животноводческие маты для крупного рогатого скота.

«Есть резиновые покрытия и есть полимерные. Уникальность нашего покрытия в том, что оно значительно легче, чем резина, и в разы теплее. Наше изделие более гибкое и легкое по весу, что упрощает уборку, логистику, установку», – проинформировал представитель компании «Эвапром» из Санкт-Петербурга Илья Баев.

Отдельный зал на площадке «Казань Экспо» выделили для сельскохозяйственной техники – тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей, посевных комплексов и др.