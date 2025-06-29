Рустам Минниханов осмотрел подворья и площадки чувашского праздника Уяв

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подворья, выставки и развлекательные площадки чувашского национального праздника Уяв осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Чувашский праздник проходит в городе Нурлате.

В этом году на празднике можно было увидеть десятки подворий и выставок – как с национальным наполнением, так и с актуальной современной повесткой.

Так, к примеру, обширная часть площадки Уява была отдана для выставки военных автомобилей, а также стендов волонтеров нурлатского района, отправляющих бойцам на специальной военной операции необходимые товары.

Здесь же расположилась полевая кухня, где любой гость праздника мог попробовать солдатской каши и чая. К слову, Минниханов стал одним из первых, кто оценил приготовленную тут еду.

А рядом проходил конкурс на главную красавицу праздника. Раис Татарстана поприветствовал участниц конкурса и сделал с ними памятную фотографию. Как отметила ведущая конкурса, призом для победительницы станет аутентичный головной убор.

Одной из самых полюбившихся для гостей праздника стала площадка чувашских национальных блюд и напитков, где все гости могут не только продегустировать блюда и напитки, но и узнать секреты приготовления чувашских национальных блюд и изготовления чувашского национального напитка – сыры.

Также на площадке праздника расположились национальные игры и соревнования, выставка ретроавтомобилей и фуд-корт. А на центральной сцене выступили творческие коллективы Татарстана.