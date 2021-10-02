Рустам Минниханов осмотрел павильоны стран — участниц Expo Dubai 2020

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в ОАЭ осмотрел павильоны стран, принимающих участие во всемирной выставке Expo Dubai 2020. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Сначала Рустам Минниханов осмотрел павильон Организации исламского сотрудничества, концепция которого заключается в продвижении истинного образа ислама. Представители ОИС провели для него экскурсию. Во время беседы Президент РТ «напомнил, что в следующем году в республике будут отмечать 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией».

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В павильоне Финляндии Минниханову продемонстрировали концепцию единения природы и ноу-хау «в прохладном, уединенном пространстве». «Аналогичное помещение есть в центре Хельсинки, куда может прибыть любой человек из любой точки мира, уединиться и успокоиться. К архитектурному решению добавляется акустическая система, которая создает такой эффект», — уточнила собеседница агентства.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

После этого Президенту РТ показали павильон Франции, где во множестве представлены исторические артефакты, а под стеклом выложены энциклопедии и издания о развитии технологий в стране. Интерактивные элементы позволяют виртуально побывать в ключевых исторических зданиях Франции. В частности, Рустаму Минниханову в формате дополненной реальности показали, как будет выглядеть отреставрированный Собор Парижской Богоматери, восстановление которого планируется завершить в 2024 году.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Затем в павильоне Германии, организованном как кампус, Президенту Татарстана рассказали о креативных экологических идеях. Он ознакомился с лабораторией энергии, лабораторией города будущего и лабораторией биоразнообразия.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Кроме того, Минниханов побывал в павильоне принимающих выставку Объединенных Арабских Эмиратов. Четырехэтажное здание общей площадью 15 тыс. кв. метров внешне напоминает летящего сокола. На каждом из этажей представлены экспозиции, позволяющие ознакомиться с культурой и достижениями ОАЭ.