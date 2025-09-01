news_header_top
Общество 1 сентября 2025 15:51

Рустам Минниханов осмотрел отремонтированный лицей №3 им. Пушкина в Нижнекамске

В ходе рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лицей №3 имени А.С. Пушкина, где в этом году завершили капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Учебное заведение, построенное в 1966 году, сегодня принимает около 800 школьников. В рамках обновления здания были выполнены отделочные работы, модернизированы фасад и инженерные сети, установлены новые системы вентиляции, отопления, водоснабжения, пожарной безопасности и санитарные узлы. Территория вокруг школы благоустроена, также появилось новое уличное освещение.

Лицей располагает современными учебными кабинетами, спортивным залом, столовой на 220 мест, актовым и конференц-залами, медицинским кабинетом, библиотекой, гардеробными, мастерскими и служебными помещениями.

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025