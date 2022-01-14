Рустам Минниханов осмотрел новый отель рядом с аэропортом «Казань»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый гостиничный комплекс, возведенный рядом с Международным аэропортом «Казань». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустаму Минниханову сообщили, что на текущий момент завершается процесс оснащения номерного фонда — установка мебели и предметов декора. Первых постояльцев планируется принять весной этого года», — отмечается в сообщении.

Отелю Kravt Hotel Kazan Airport присвоена категория «четыре звезды». Объект состоит из девяти этажей площадью 20 тыс. кв. метров — всего здесь расположено 240 номеров разных категорий. К гостиничному комплексу примыкает теплый переход из здания аэропорта и выставочного центра «Казань Экспо».

В здании есть конференц-зал, ресторан, спортзал и спа-комплекс. В интерьере использованы национальные мотивы, при строительстве были использованы экологичные материалы. Минниханов высоко оценил оснащение отеля и выразил уверенность, что объект будет очень востребован среди гостей города.