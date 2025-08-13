news_header_top
Общество 13 августа 2025 10:07

Рустам Минниханов осмотрел новый музей образования Татарстана «Белем»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел экспозицию нового музея, посвященного развитию системы образования в республике. Он появился в здании филологии и межкультурной коммуникации КФУ в Казани.

«Открытие такого музея – знаковое событие. Мы должны поднять авторитет учителя и педагога, где бы он ни работал: дошкольные учреждения, школа, техникум, колледж или вуз. Это люди, которые формируют наше будущее. Символично, что музей открылся в нашем главном центре подготовки педагогических кадров. При формировании экспозиции мы опирались на наши историю, традиции и династии», – отметил Минниханов.

Церемония открытия музея началась с исполнения песни на татарском языке про азбуку.

Вместе с зампредседателя Госсовета РТ Маратом Ахметовым, мэром Казани Ильсуром Метшиным и министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным Раис Татарстана осмотрел выставку музея, которая отражает развитие образования в республике, охватывая период с эпохи средневековья до наших дней.

Музей открывает сервисно-информационная зона, где посетителей встречает панно «История становления государственности РТ», которое в символических образах рассказывает об этапах формирования государственности татарского народа.

Основная экспозиция состоит из нескольких разделов. Первый раздел рассказывает о зарождении и развитии письменности татарского народа. Зал начинается с рассказа об эволюции систем письменности – от тюркской руники, арабского письма и латиницы до кириллицы. Большое место уделено развитию книгоиздания и книжной культуре татар. Посетителям представлены рукописи на арабской графике, издания на арабице, латинице и кириллице. Отдельная витрина посвящена истории создания и развития букварей и алифба, учебников и учебных пособий.

Следующие разделы экспозиции раскрывают историю образования в республике – от мектебов и медресе до становления и развития современной системы образования республики, охватывая все его уровни, начиная с дошкольного.

Экспозицию завершает раздел о педагогических династиях Республики Татарстан, который содержит документы, награды и различные материалы о вкладе известных педагогов, членов различных династий в систему образования республики.

Затем Рустам Минниханов отправился на встречу с молодыми педагогами республики.

