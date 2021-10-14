Рустам Минниханов осмотрел лаборатории «Алабуга-Политех»

Сегодня президент ООО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов и генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подписали договор по целевой подготовке кадров между компанией «Соллерс Форд» и ОЭЗ «Алабуга».

В церемонии подписания принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» совместно с ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» на основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки квалифицированных специалистов с 2019 года реализует образовательные программы среднего профессионального образования по дуальной системе, нацеленные на удовлетворение потребности предприятий-резидентов ОЭЗ «Алабуга» в квалифицированных кадрах.

Затем Рустам Минниханов принял участие в открытии лаборатории электромонтажа совместно с компанией «Джошкуноз». Лаборатория электромонтажа образовательного центра «Алабуга-Политех» получила аккредитацию АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллз Россия) в июле 2021 года и признана центром проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

Также руководитель республики осмотрел новые лаборатории ассесмент-центр «Алабуга Политех» и посетил завод ООО «Сария Био-Индастрис Волга».