Рустам Минниханов оценил ход строительства станции метро «100-летие ТАССР»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку станции «100-летие ТАССР» Казанского метрополитена, расположенную на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе визита он пообщался с сотрудниками АО «Казметрострой» и МУП «Метроэлектротранс». Генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов представил схему развития второй линии метро, рассказал о задействованных ресурсах и темпах строительства первого участка – от станции «Тулпар» («Сахарова») до «100-летия ТАССР».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время мероприятия был запущен тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» на станции «100-летие ТАССР» («Фучика»). В осмотре стройплощадки также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин и другие официальные лица.

Ильсур Метшин от имени жителей Казани поблагодарил Минниханова за развитие метрополитена, отметив завершение очередного этапа проходки. Глава республики в свою очередь выразил признательность метростроителям и сотрудникам «Метроэлектротранса» за их труд.

Марат Рахимов озвучил дальнейшие планы – продление второй линии метро в сторону Деревни Универсиады.