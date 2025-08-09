news_header_top
Рустам Минниханов оценил важность занятия спортом для реабилитации ветеранов СВО
Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в День физкультурника заявил, что считает регулярные занятия спортом одним из важнейших составляющих в реабилитации ветеранов СВО.

«Занятия спортом – один из важнейших аспектов реабилитации ветеранов СВО», – сказал Раис Республики Татарстан.

Рустам Минниханов напомнил, что в республике в эти дни проходят турниры на «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» среди участников и ветеранов СВО.

Кубок включает в себя состязания по волейболу, футзалу, армрестлингу, настольному теннису, пулевой стрельбе и плаванию. В частности, соревнования по плаванию прошли в Альметьевске, по настольному теннису – в Богатых Сабах, по нардам – состоятся сегодня в Казани.

Финал соревнований пройдет в начале сентября, Рустам Минниханов поручил провести все турниры на высоком организационном уровне.

