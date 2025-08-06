news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 августа 2025 16:20

Рустам Минниханов оценил темпы уборочной кампании в Тюлячинском районе

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов оценил темпы уборочной кампании в Тюлячинском районе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил облет сельскохозяйственных угодий Тюлячинского района, чтобы лично оценить ход уборочной кампании. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе визита Минниханов провел встречу с механизаторами и руководителями хозяйств, где обсудили текущую ситуацию в аграрном секторе. Глава муниципалитета Айрат Фатхуллин доложил, что на данный момент уборка зерновых культур выполнена на 35%. В полях задействовано более 50 комбайнов, а средняя урожайность составляет 38 центнеров с гектара.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов пожелал успехов сельским труженикам в проведении кампании и подчеркнул, что темпы уборки необходимо сохранять. Также он обратил внимание глав сельских поселений на важность продолжения адресной поддержки семей участников специальной военной операции.

В рамках рабочей поездки Раис республики также посетил производственный комплекс по хранению и переработке семян, принадлежащий ООО «Август-Тюлячи».

Предприятие внедрило высокотехнологичное оборудование, позволяющее осуществлять многоступенчатую очистку, калибровку и защитную обработку зерна. Этот проект обеспечивает выпуск семян высоких репродукций озимой и яровой пшеницы, гороха и других сельскохозяйственных культур, способствуя повышению эффективности земледелия в регионе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#уборочная кампания #сельское хозяйство татарстана #Рустам Минниханов #Тюлячинский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025