news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 13:28

Рустам Минниханов оценил развитие исторического парка «Елабуга купеческая»

Читайте нас в
Телеграм

В ходе рабочей поездки в Елабугу Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с концепцией развития исторического парка «Елабуга купеческая». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что на текущий год все запланированные работы в парке выполнены полностью. В рамках благоустройства были заменены коммуникации, обновлены тротуары общей площадью около двух тысяч квадратных метров, установлены новые уличные светильники в стиле старинной архитектуры, обустроены зеленые зоны и высажены крупномерные деревья.

Средства из республиканского бюджета также позволили провести благоустройство тротуаров на улицах Говорова, Набережной, Большой Покровской, Спасской, Гассара и Казанской. Работы выполнялись параллельно с модернизацией систем водоснабжения, теплоснабжения и уличного освещения.

Помимо инфраструктурных обновлений, в Елабуге реализованы проекты по реконструкции знаковых общественных пространств – мемориального комплекса, сквера Цветаевой и городского пляжа.

В планах – продолжение благоустройства улицы Казанской, Рыбной площади, улицы Тойминской и второго этапа работ по Шишкинским прудам.

Рустам Минниханов высоко оценил проделанную работу и поддержал дальнейшие проекты по развитию исторической территории.

#Рустам Минниханов #елабуга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025