Рустам Минниханов оценил развитие исторического парка «Елабуга купеческая»

В ходе рабочей поездки в Елабугу Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с концепцией развития исторического парка «Елабуга купеческая». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что на текущий год все запланированные работы в парке выполнены полностью. В рамках благоустройства были заменены коммуникации, обновлены тротуары общей площадью около двух тысяч квадратных метров, установлены новые уличные светильники в стиле старинной архитектуры, обустроены зеленые зоны и высажены крупномерные деревья.

Средства из республиканского бюджета также позволили провести благоустройство тротуаров на улицах Говорова, Набережной, Большой Покровской, Спасской, Гассара и Казанской. Работы выполнялись параллельно с модернизацией систем водоснабжения, теплоснабжения и уличного освещения.

Помимо инфраструктурных обновлений, в Елабуге реализованы проекты по реконструкции знаковых общественных пространств – мемориального комплекса, сквера Цветаевой и городского пляжа.

В планах – продолжение благоустройства улицы Казанской, Рыбной площади, улицы Тойминской и второго этапа работ по Шишкинским прудам.

Рустам Минниханов высоко оценил проделанную работу и поддержал дальнейшие проекты по развитию исторической территории.