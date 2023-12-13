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Рустам Минниханов оценил проекты конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил выставку стартапов победителей республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» прошлых лет. Экспозиция открыта в ГТРК «Корстон-Казань», где проходят мероприятия Инвестиционно-вычурного Фонда РТ.
Руководитель республики обратил внимание на стенд с презентацией проекта Getscam. Его сооснователь Марат Мухаметзянов рассказал, что с помощью этого сервиса можно проверить личную безопасность в интернете.
«Человек просто заходит на сайт и вводит номер телефона. За несколько минут сервис сформирует отчет, где пользователь увидит данные, которые доступны мошенникам. Мы помогаем эти данные удалить либо минимизировать риск взлома аккаунта в соцсетях или интернет-банках», – пояснил он.
Минниханов также ознакомился с проектом по созданию беспилотников. На выставке представлен один из вариантов дрона, предназначенный для разведки, целеуказания и аэрофотосъемки. «Он может быть использован и как камикадзе. Можем производить до 500 штук беспилотников в месяц. Сейчас они востребованы. Хотим расширять производство», – сообщил руководитель компании «Флайлабс» Евгений Гайнулов.
По его словам, компания, сотрудничая с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, разработала технологию быстрого прототипирования беспилотных систем.
О проекте по развитию производства реабилитационного оборудования Раису Татарстана рассказал заведующий отделением ранней медицинской реабилитации МКДЦ Идиль Табиев.
«Результатом реализации нашего проекта стало создание уникального для республики Центра практических навыков в МКДЦ с лабораториями по подготовке специалистов по кардио- и нейрохирургии, медицинской реабилитации», – отметил он.
Табиев подчеркнул, что проводится разработка, патентование, сертификация медицинского реабилитационного оборудования. «У нас в разработке шесть патентов, один уже получили на реабилитационное устройство функциональной стабилизации верхней конечности при поражении головного мозга», – добавил он.
Руководитель проекта заметил, что 80% реабилитационных производств сконцентрированы в Московской и Ленинградской областях. «Поэтому создание реабилитационного производства в Татарстане – это новые рабочие места, возможность участия в федеральных проектах, дополнительное финансирование по развитию медицинской промышленности и создание оборудования для участников СВО», – резюмировал он.
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