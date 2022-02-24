Рустам Минниханов оценил достижения сельхозотрасли на выставке «ТатАгроЭкспо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил IV специализированную сельскохозяйственную выставку достижений агропромышленного комплекса «ТатАгроЭкспо», которая открылась сегодня в «Казань Экспо». Руководителя республики сопровождали первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«В течение двух дней будет работать выставка, на которой представлено более 200 экспонентов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Обход выставки гости начали с павильона, где представлена сельскохозяйственная техника и оборудование с большим количеством новинок от отечественных и зарубежных брендов.

В этом разделе Президенту Татарстана показали почвообрабатывающую технику, сеялки, опрыскиватели, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Свои проекты Рустаму Минниханову презентовали отраслевые научно-образовательные учреждения Татарстана в отдельном блоке «Наука и образование». Так, например, представители Казанского государственного аграрного университета рассказали о разработанных программах с цифровой составляющей.

На выставке также можно увидеть гидравлические станки для обработки копыт коров, матрасную систему для крупнорогатого скота. Новый ассортимент своей продукции предложили лидеры рынка удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала.

На сельскохозяйственной выставке «ТатАгроЭкспо» более 200 компаний из 33 регионов России продемонстрируют свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства.