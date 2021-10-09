Рустам Минниханов объяснил, почему в Татарстане вводятся новые антиковидные ограничения

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане ухудшается и растет смертность, поэтому в республике принято решение ввести новые ограничительные меры, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Мы не видим никакого другого выхода. Мы видим по статистике, что у нас растет смертность. К сожалению, не только взрослые, есть и молодые люди», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что татарстанцы по-разному воспринимают новые ограничительные меры: «Часть населения — и мы их понимаем — устали от масок, ограничений, но другого пути нет. Те решения, которые приняты, обязательны, и мы жестко будем требовать их исполнения».

Подробнее о новых ограничительных мерах в республике, которые вводятся с 11 октября, в том числе QR-кодах при посещении общественных мест и самоизоляции для пожилых людей, в материале «Татар-информ».