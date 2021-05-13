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Ру Тат
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13 мая 2021  21:24

Рустам Минниханов обсудит развитие сотрудничества с губернатором Пермского края

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Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Пермь. Президента Татарстана в аэропорту встретил  губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Президента РТ. 


Во время визита Президент РТ осмотрит технопарк высоких технологий «Morion Digital», где его познакомят с деятельностью резидентов и передовыми разработками it-компаний. 


Рустам Минниханов также посетит «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию». Предприятие специализируется на разработке и производстве датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различных подвижных объектов. 


Одной из тем визита Президента Татарстана станет обсуждение с Дмитрием Махониным развития торгово-экономических и гуманитарных связей между Татарстаном и Пермским краем. Предполагается, что по итогам встречи будет подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве. 


Также во время поездки Рустам Минниханов встретится с татарской общиной Пермского края и посетит городскую набережную. Помимо этого, Президент РТ возложит цветы к мемориалу Уральского танкового корпуса и бюсту Габдуллы Тукая в селе Барда.

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