Рустам Минниханов обсудит развитие сотрудничества с губернатором Пермского края

Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Пермь. Президента Татарстана в аэропорту встретил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Во время визита Президент РТ осмотрит технопарк высоких технологий «Morion Digital», где его познакомят с деятельностью резидентов и передовыми разработками it-компаний.



Рустам Минниханов также посетит «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию». Предприятие специализируется на разработке и производстве датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различных подвижных объектов.



Одной из тем визита Президента Татарстана станет обсуждение с Дмитрием Махониным развития торгово-экономических и гуманитарных связей между Татарстаном и Пермским краем. Предполагается, что по итогам встречи будет подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве.



Также во время поездки Рустам Минниханов встретится с татарской общиной Пермского края и посетит городскую набережную. Помимо этого, Президент РТ возложит цветы к мемориалу Уральского танкового корпуса и бюсту Габдуллы Тукая в селе Барда.