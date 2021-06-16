Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Президентом Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Ташкент встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним вопросы сотрудничества. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Во время беседы Рустам Минниханов выразил признательность за внимание и поддержку развития сотрудничества с Татарстаном в рамках российско-узбекистанских отношений.

История делового сотрудничества Татарстана и Узбекистана началась в 1993 году с подписания соответствующего соглашения. В Казани открыто Генеральное консульство Узбекистана, в Узбекистане действует представительство Татарстана. Казань и Ташкент являются городами-побратимами.

По словам собеседницы агентства, Президент РТ напомнил, что за годы сотрудничества наработаны общие проекты с рядом татарстанских компаний. Это КАМАЗ, «Татнефть», «ТАИФ», КМПО, Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, POZIS, «Татхимфармпрепараты», «Ак Барс холдинг», «Татспиртпром» и некоторые другие.



«В Группе стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, участвует представитель от Узбекистана», — заметил Рустам Минниханов. По его мнению, эта площадка тоже способствует сближению двух стран.

В ответ Шавкат Мирзиёев обратил внимание на значение РТ как источника управленческих и иных инноваций. «Каждый визит нашей делегации в Татарстан привносит новое в развитие нашей республики. С удовольствием отправляю в ваш регион моих коллег, чтобы они переняли лучшие практики», — отметил Президент Узбекистана.

Фото: tatarstan.ru.