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Рустам Минниханов обсудил совершенствование услуг Росреестра с Олегом Скуфинским
Услуги Росреестра являются одними из наиболее востребованных у населения. Поэтому Татарстан активно совершенствует возможности их предоставления, участвует в программе «Национальная система пространственных данных», заявил на встрече с руководителем ведомства Олегом Скуфинским Раис РТ Рустам Минниханов.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, встреча состоялась в Доме Правительства республики. Участники обсудили реализацию программы НСПД в Татарстане.
Как отметил руководитель Росреестра, создание единого информационного ресурса и онлайн-доступа к нему расширяет возможности для управления территориями, а также повышает качество жизни населения и позитивно сказывается на развитии экономики в целом.
«Совместно мы совершенствуем работу в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Татарстан активно включился в реализацию стратегического проекта НСПД», — заключил Рустам Минниханов.
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