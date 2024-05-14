Рустам Минниханов обсудил совершенствование услуг Росреестра с Олегом Скуфинским

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Услуги Росреестра являются одними из наиболее востребованных у населения. Поэтому Татарстан активно совершенствует возможности их предоставления, участвует в программе «Национальная система пространственных данных», заявил на встрече с руководителем ведомства Олегом Скуфинским Раис РТ Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, встреча состоялась в Доме Правительства республики. Участники обсудили реализацию программы НСПД в Татарстане.

Как отметил руководитель Росреестра, создание единого информационного ресурса и онлайн-доступа к нему расширяет возможности для управления территориями, а также повышает качество жизни населения и позитивно сказывается на развитии экономики в целом.

«Совместно мы совершенствуем работу в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Татарстан активно включился в реализацию стратегического проекта НСПД», — заключил Рустам Минниханов.