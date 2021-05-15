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Ру Тат
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15 мая 2021  20:00

Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителями компании «Кемпф Групп»

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы потенциального сотрудничества в сфере строительства на встрече с представителями компании «Кемпф Групп» (Kempf Gruppe). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

«Представители компании презентовали программу реализации стандартов архитектуры, строительства, энергосберегающих технологий на рынке индивидуального жилья города Казани», — говорится в сообщении.

Компания «Кемпф Групп» — немецкая группа компаний, в основе деятельности которой строительный бизнес. Сотрудничает с Торгпредством РФ, является членами Торговой Палаты г. Аахен.

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