Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителями компании «Кемпф Групп»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы потенциального сотрудничества в сфере строительства на встрече с представителями компании «Кемпф Групп» (Kempf Gruppe). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Представители компании презентовали программу реализации стандартов архитектуры, строительства, энергосберегающих технологий на рынке индивидуального жилья города Казани», — говорится в сообщении.

Компания «Кемпф Групп» — немецкая группа компаний, в основе деятельности которой строительный бизнес. Сотрудничает с Торгпредством РФ, является членами Торговой Палаты г. Аахен.