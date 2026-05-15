Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с делегацией Египта

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами делегации Египта во главе с министром промышленности Египта Халедом Хашемом Махером. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Встреча прошла на площадке МВЦ «Казань Экспо», где ранее состоялась пленарная сессия форума.

Рустам Минниханов поблагодарил гостей за интерес к форуму и отметил важность развития совместных проектов в различных сферах.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Египтом», – сказал Раис Татарстана, подчеркнув, что взаимодействие может развиваться не только в экономике, но и в сферах культуры, науки и туризма.

Представители египетской делегации поблагодарили принимающую сторону за теплый прием и высокую организацию мероприятий форума. Они отметили, что делегация включает представителей разных отраслей – экономики, культуры и образования – и выразили надежду на дальнейшее укрепление связей.

Члены делегации Египта также поздравили Рустама Минниханова с получением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 года. В ходе встречи было отмечено, что есть все предпосылки для сотрудничества в сфере культуры.