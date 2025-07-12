Рустам Минниханов обсудил с Магомедом Магомедовым развитие судебной системы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции Магомедом Магомедовым. Переговоры состоялись в Доме Правительства Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

На встрече стороны обсудили ряд рабочих вопросов, развитие судебной системы, а также взаимодействие на региональном уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне в ходе визита в Казань Магомед Магомедов посетил Верховный Суд РТ, где осмотрел здание, музей истории и ознакомился с работой отдела, обеспечивающего судопроизводство по гражданским делам. Также в рамках совещания он озвучил статистические показатели рассмотрения кассационных жалоб, поданных на судебные решения, вынесенные судами Татарстана.