Рустам Минниханов обсудил с Ириной Макиевой развитие и поддержку моногородов

Президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву встретился сегодня с главным управляющим партнером по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Уточняется, что Минниханов и Макиева обсудили вопросы дальнейшего развития и поддержки моногородов, сотрудничества для создания комфортных условий жизни людей, а также прорывного развития страны в целом в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики.

В республике насчитывается семь моногородов: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск, Менделеевск, Чистополь и Камские Поляны.

Одним из последних примеров сотрудничества Татарстана с Фондом развития моногородов является финансирование строительства автомобильной подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании «Умные машины» в моногороде Нижнекамске.