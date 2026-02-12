Рустам Минниханов обсудил с главой «Росагролизинга» расширение сотрудничества

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Переговоры состоялись на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства, применение лизинговых механизмов для аграрных предприятий, а также взаимодействие в сфере технического и технологического обновления агропромышленного комплекса.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является одним из лидеров по приобретению сельхозтехники через программы «Росагролизинга». За весь период сотрудничества республикой получено почти 9 тыс. единиц техники. По словам Раиса РТ, совместная работа позволяет решать ключевые задачи, стоящие перед АПК региона. Он также подчеркнул, что инструменты госкомпании способствуют обновлению машинно-тракторного парка и укреплению материально-технической базы производителей.

Кроме того, Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в расширении номенклатуры закупок через «Росагролизинг». Речь идет, в частности, об оборудовании для дорожной отрасли и коммунальной техники.

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и помощник Раиса РТ Альберт Нафигин.