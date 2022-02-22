Рустам Минниханов обсудил с делегацией из Узбекистана предстоящий бизнес-форум

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня в республиканском Доме Правительства с делегацией Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили предстоящий узбекско-татарстанский бизнес-форум, который пройдет в Ташкентской области на базе индустриального парка «Химград Узбекистан».

«У нас хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества», — подчеркнул Минниханов, обсуждая с узбекской стороной широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества.