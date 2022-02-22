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Ру Тат
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Общество
22 февраля 2022  18:41

Рустам Минниханов обсудил с делегацией из Узбекистана предстоящий бизнес-форум

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Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня в республиканском Доме Правительства с делегацией Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили предстоящий узбекско-татарстанский бизнес-форум, который пройдет в Ташкентской области на базе индустриального парка «Химград Узбекистан». 

«У нас хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества», — подчеркнул Минниханов, обсуждая с узбекской стороной широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества.

#Рустам Минниханов #делегация узбекистана
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