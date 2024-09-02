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Рустам Минниханов обсудил кадровые вопросы с заместителем Генпрокурора РФ Пономаревым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере контроля за соблюдением прав и социальных гарантий граждан, а также подготовку кадров.
Встреча состоялась в Казанском Кремле. В ней также приняли участие прокурор Татарстана Альберт Суяргулов и директор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова.
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