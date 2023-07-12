Рустам Минниханов обсудил импортозамещение в IT с Ильей Массухом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с директором АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Ильей Массухом вопросы импортозамещения в сфере IT. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В частности, собеседники затронули такие темы, как развитие медицинской информационной системы и отечественного электротранспорта, наращивание объемов импортозамещения программного обеспечения. Также были рассмотрены перспективные проекты Университета Иннополис.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече, прошедшей в Доме Правительства Татарстана, приняли участие вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, курирующий Иннополис вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, президент Академии наук РТ и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, а также другие официальные лица.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.